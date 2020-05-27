США проиграли России в битве за «Северный поток-2»

«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток — 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости?

США готовы ввести новые санкции за газопровод «Северный поток — 2». Законопроект «может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию» в США, дальнейшие штрафные меры «находят одобрение среди всех партий», заявил посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл , который несколькими днями до этого встречался с сенаторами и конгрессменами в США.

Гренелл призвал Берлин переосмыслить свою политику в отношении России: Германии следует «прекратить кормить зверя», в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны. Это прощальное интервью посла немецкому изданию Handelsblatt. Он возвращается в США, чтобы возглавить Разведывательное сообщество США.

Гренелл — известный критик строящегося российского газопровода. В середине прошлого года Гренелл даже опустился до прямых угроз в адрес немецких компаний. Именно он разослал электронные письма с угрозами введения санкций немецким партнерам Газпрома по строительству «Северного потока — 2» — BASF и Uniper. Берлин был крайне недоволен таким шантажом.

Однако само заявление Гренелла содержит в себе и хорошую новость. И она в том, что США вполне определенно уверены, что Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток — 2». Ведь иначе угрозы новых санкций были бы не нужны. «Курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить „Северный поток — 2“ в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Иначе говоря, США косвенно признали, что уже проиграли этот этап борьбы с российским газопроводом.

Реакция Берлина на высказывания американского дипломата также симптоматична. Германия по-прежнему готова защищать «Северный поток — 2». «Время, когда пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходящее для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать новыми санкциями. Это экстерриториальные санкции, то есть противоречащие международному праву, а также нарушающие права человека», — заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. В Nord Stream 2 угрозы новых санкций против проекта со стороны США считают незаконной дискриминацией европейских компаний. Скорейшая сдача трубы в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС

В чем именно заключаются возможные новые санкции США, посол не указал. Эксперты указывают, что это могут быть любого вида ограничения. Однако самый главный вопрос — решатся ли США пойти на резкие ограничения против Газпрома, которые затронут европейские компании, участвующие в проекте или покупающие российский газ. Именно такой жесткий вариант ограничений обсуждается.

Газпром уже столкнулся с точечными санкциями. Например, против России с 2015 года действуют технологические санкции в нефтегазовой сфере. В частности, они запрещают поставки подводного добычного комплекса, которые производятся только в США и Норвегии. А эти комплексы используются на Южно-Киринском месторождении в рамках проекта «Сахалин-3». Проект пришлось остановить, но Газпром совместно с российскими компаниями и научными институтами разработал отечественный подводный добычный комплекс. Именно ради преодоления американских санкций Газпром в свое время купил судно Jascon 18, которое теперь известно всему миру под именем «Академик Черский». Газпрому пришлось принять сложное решение — снять это судно с сахалинского проекта и направить его в Балтийское море с целью достроить «Северный поток — 2».

«Американцы, остановившие проект Южно-Киринского месторождения, могут еще что-то придумать для давления в этом плане»,

В числе вариантов — использование военной силы для того, чтобы заставить «Академика Черского» уйти из немецких портов и остановить работы над трубой. США могут потребовать от Германии не пускать российское судно-трубоукладчик в немецкий порт, пригрозив арестами активов немецких компаний. США также угрожали ввести санкции против компаний, которые будут покупать российский газ, идущий по «Северному потоку — 2».

Насколько вероятно введение подобных ограничений? «На мой взгляд, это будут слишком масштабные вызовы, которые вряд ли понравятся Германии и другим европейским странам. Пока введение жестких санкций сложно себе представить», — говорит Станислав Митрахович. Такие действия однозначно приведут к серьезной ссоре США с Евросоюзом.

«США, конечно, смогли сказать Европе не торговать с Ираном. Но Россия — все-таки игрок другого ранга, чем Иран. Россия для Европы и для Германии куда более важный партнер. Поэтому запретить европейцам торговать с Россией американцы вряд ли решатся», — считает Станислав Митрахович.