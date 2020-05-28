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Оценены запасы нефти и газа в России 

Lenta.ru и ещё 9 46 минут назад
Оценены запасы нефти и газа в России
Фото: Reuters
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты, пишет РИА Новости.
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.
По данным Счетной палаты, потенциал открытия новых крупных месторождений в уже освоенных провинциях практически исчерпан. Кроме того, инвестирование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, потому что в них нет необходимой инфраструктуры.
В настоящее время на территории России выявлено 283 полезных ископаемых, из которых добывается лишь 86. Основная добыча приходится на пятую часть из них.
Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что цены на нефть не будут превышать 40 долларов за баррель. По его мнению, это связано с технологическим фактором, глобальным потеплением, а также угрозой новой эпидемии коронавируса, из-за которой снизится спрос на автомобили, поезда и самолеты.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Цена на нефть , Запасы нефти в России , Анатолий Чубайс , Роснано , Счетная палата , РИА Новости
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