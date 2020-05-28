Оценены запасы нефти и газа в России 

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты , пишет РИА Новости.

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше. При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу.

По данным Счетной палаты, потенциал открытия новых крупных месторождений в уже освоенных провинциях практически исчерпан. Кроме того, инвестирование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, потому что в них нет необходимой инфраструктуры.

В настоящее время на территории России выявлено 283 полезных ископаемых, из которых добывается лишь 86. Основная добыча приходится на пятую часть из них.