Достроит ли Россия «Северный поток-2» самостоятельно

Несмотря на прибытие трубоукладчика «Академик Черский» в Германию, Газпром пока не комментирует планы относительно «Северного потока — 2». Но специалисты не сомневаются, что Россия не откажется от этого проекта. Просто экономических причин для спешки у Газпрома нет, рассуждает MDR.

Строительство газопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря, вот уже несколько месяцев заморожено из-за угрозы санкций со стороны США. Но недавно на остров Рюген прибыло российское специализированное судно, и пошли слухи, что Россия все же собирается достроить газопровод своими силами.

Надежда России имеет 150 метров в длину и около 40 метров в ширину и вот уже несколько дней находится в порту Мукран неподалеку от города Засниц на Рюгене. Это судно-трубоукладчик «Академик Черский». Несколько недель оно ходило туда-сюда по океанам: в феврале оно покинуло порт Находки на берегу Японского миря, а затем экипаж постоянно подавал противоречивые сигналы относительно цели путешествия.

Сначала речь шла о Сингапуре, потом о Суэцком канале, затем о ЮАР, но в итоге судно дошло до Калининграда, а затем и до Рюгена. И чем ближе был «Академик Черский» к Балтийскому морю, тем активнее в российских энергетических кругах множились слухи, что судовладелец предоставит его в распоряжение концерна «Газпром» с целью окончания строительства пресловутого газопровода «Северный поток — 2» своими силами.

Цель этого проекта — удвоить мощности газопровода, соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, с 55 до 110 миллиардов кубометров газа в год. Но в США в конце прошлого года был принят закон, предусматривающий санкции против проекта, и швейцарская компания Allseas немедленно отозвала свои суда с Балтики. Строительство трубопровода стало темой ожесточенного спора между Россией, Европой и США. Вашингтон утверждал, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Европы от России. Москве действительно так было бы проще ограничивать поставки газа соседям, от которых она больше не зависела бы как от транзитеров «голубого топлива». Берлин в свою очередь критиковал санкции США, называя их вмешательством в европейские дела.

США грозят санкциями Газпрому

С тех пор как мысли всего мира в первую очередь обращаются к пандемии коронавируса, этот спор, казалось, отошел на второй план, тем более что Вашингтон ощущал себя в безопасности. Еще в феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт (Dan Brouillette) говорил на международной конференции по безопасности в Мюнхене, что Россия не в состоянии достроить «Северный поток — 2» без иностранной помощи. Но с тех пор как «Академик Черский» прибыл на Рюген, речь вновь зашла о том, что Россия все-таки способна закончить строительство. Порт Мукран недалеко от Засница, где российский корабль бросил якорь, считается одним из логистических центров при строительстве газопровода. Именно там хранятся трубы для последних 150 километров. Там же находится и российская строительная платформа «Фортуна», которую можно будет задействовать в непосредственной близости от побережья. Информационное агентство Bloomberg в начале мая опубликовало спутниковые снимки порта и пришло к выводу, что трубы готовы к отгрузке.

«Академик Черский» — действительно единственное российское судно, теоретически способное продолжить укладку трубопровода. У него есть система динамического позиционирования, наличие которой обязательно для кораблей-трубоукладчиков, согласно требованиям властей Дании.

Серьезность положения, очевидно, осознают и критики второго «Северного потока» в США. Влиятельный сенатор и товарищ Трампа по партии Тед Круз (Ted Cruz) пригрозил недавно санкциями против Газпрома, если тот задействует собственное судно в строительстве трубопровода. В таком случае российский концерн не сможет больше вести бизнес в США и потеряет доступ к своей собственности на их территории.

«Северный поток — 2» для России — дело принципа

Газпром не давал официальных комментариев относительно своих планов. Однако заместитель директора Института национальной энергетической безопасности Алексей Гривач , считающийся среди инсайдеров отрасли своего рода рупором Газпрома, не думает, что концерн испугается санкций.

«Для России этот проект — дело принципа», — пояснил он.

У него нет сомнений, что «Академик Черский» будет задействован в дальнейшем строительстве второго «Северного потока», тем более что судно принадлежит дочерней компании Газпрома, которая и так уже внесена в американские санкционные списки.

Без дополнительного оснащения судно бесполезно

Тем не менее есть сомнения в том, что появление «Академика Черского» на Рюгене означает выход строительства газопровода на финишную прямую. Независимые эксперты, в частности партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин , указывают, что судно нуждается в дооснащении новыми сварочными аппаратами. Это еще в декабре прошлого года признал и министр энергетики России Александр Новак . А в январе этого года Газпром объявил тендер на оснащение судна новой техникой. Впрочем, данные на российском сайте госзакупок гласят, что пока не нашлось ни одной компании, готовой гарантировать выполнение этого заказа.

Где и когда предполагаются строительные работы, пока не понятно, но многих пугает угроза американских санкций.

Впрочем, экономических причин для спешки у Газпрома нет. Мягкая зима, заполненные газохранилища и глобальная самоизоляция из-за пандемии коронавируса привели к падению спроса на российский газ. Уже в марте его экспорт сократился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В нынешнем году русские уже скорректировали свои планы по экспорту в меньшую сторону — до 166 миллиардов кубометров. При этом в 2019 году экспорт составлял около 200 миллиардов.