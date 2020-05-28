Транзит российского газа в Европу снова прекращен

Мощности газопровода "Ямал-Европа" не были забронированы на четверг, транзит снова прекращён, свидетельствуют данные газотранспортных операторов Германии и Польши.

По данным оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и ФРГ прекратился с 6.00 четверга по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов (1,1 миллиона кубометров газа в час).

Согласно данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6.00 четверга по 6.00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 миллиона киловатт-часов.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода "Ямал-Европа" проходит только по результатам аукционов.