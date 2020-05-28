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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» снова прекратили 

РИА Новости 32 минуты назад
Транзит российского газа в Европу снова прекращен
Фото: Reuters
Мощности газопровода "Ямал-Европа" не были забронированы на четверг, транзит снова прекращён, свидетельствуют данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
По данным оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии, прием газа в пункте Мальнов на границе Польши и ФРГ прекратился с 6.00 четверга по местному времени. До этого он происходил в объеме 11,5 миллиона киловатт-часов (1,1 миллиона кубометров газа в час).
Согласно данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, на газовые сутки четверга (с 6.00 четверга по 6.00 пятницы) до сих пор не было забронировано мощностей, по-прежнему доступны для бронирования 38,3 миллиона киловатт-часов.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку трубопровода "Ямал-Европа" проходит только по результатам аукционов.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
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Комментарии 18
Экономика , Петр Наимский , Сергей Куприянов , Газпром
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