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МВФ прогнозирует более серьезное падение мировой экономики 

BFM.RU и ещё 5 3 часа назад
Мировой экономике предрекли серьезные проблемы
Фото: Reuters
Сокращение мировой экономики из-за пандемии коронавируса может превысить ожидаемые ранее 3%. Прогноз Международного валютного фонда озвучила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает ТАСС.
США накрыла мощная волна банкротств
Георгиева сравнила страны со слабой экономикой с людьми со слабой иммунной системой, так как они оказались более уязвимы перед пандемией.
По ее словам, 60 странам МВФ предоставил 22 млрд долларов. Обрабатываются новые запросы.
«Никогда раньше мы не делали так много с такой скоростью», — заключила глава МВФ на проходящем в видеоформате мероприятии по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.
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Экономика , Рынки , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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