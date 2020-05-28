В ЕК оценили роль природного газа в Евросоюзе 

Роль природного газа в Евросоюзе должна серьезно сократиться к середине века, сказала глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.

"Я думаю, важно посмотреть на роль газа в нашем энергомиксе в долгосрочной перспективе. Ясно, что при приближении к 2050 году, к климатической нейтральности нашей экономики роль газа будет намного меньше, чем сейчас. Но это — через 30 лет", — сказала она.

Еврокомиссия хотел бы, чтобы использование природного газа в Евросоюзе было заменено более "чистыми" источниками энергии, отметил замглавы этого директората Клаус-Дитер Борхардт ранее на той же конференции. Однако сделать это можно, когда и если у ЕС будут альтернативные виды энергии в объёмах, в которых нуждается его энергосистема, подчеркнул он.

Сама Йоргенсен ранее на конференции также констатировала, что Евросоюз не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом. Она сказала, что в наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет "очень-очень большую роль", на него приходится более трети энергопотребления, и в обозримом будущем газ останется важным источником энергии для Евросоюза.

Саммит глав государств Евросоюза в декабре договорился о переходе региона к так называемой климатической нейтральности к 2050 году. В начале марта Еврокомиссия предложила документ, который должен обязать ЕС стать климатически нейтральным к середине века. Речь идет о законопроекте, который устанавливает обязательную для исполнения цель — итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым к 2050 году.

В связи с этим указывалось, что такая цель может быть достигнута за счет сокращения выбросов в атмосферу и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике, к примеру, в производстве энергии, и сотен миллиардов евро инвестиций, на что указывала ранее сама ЕК.