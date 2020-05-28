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США накрыла мощная волна банкротств 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
США накрыла мощная волна банкротств
Фото: РИА Новости
США накрыла мощнейшая с Великой рецессии 2009 года волна банкротств, сообщает Bloomebrg.
По данным издания, за май текущего года 27 компаний подали на банкротство с невыполненными обязательствами по меньшей мере на $50 млн Это самый большой показатель с 2009 года, когда в ситуации банкротства оказались 29 компаний.
В числе разорившихся организаций крупная сеть универмагов J. C. Penney, авиакомпании Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings.
Согласно сведениям издания, за прошедшую часть 2020 года в США зарегистрировано 98 банкротств. При этом, вероятнее всего, волна разорения не достигла своего пика.
Ранее стало известно, что почти 39 млн жителей США остались без работы из-за ограничительных мер, введенных в стране из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
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