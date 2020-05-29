Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.10
82.00
78.50
Прогноз
01.06 – 08.06
$
70.40
76.74
Индексы и котировки Brent
35.28
–0.34 Золото
1719.17
–0.01 РТС
1241.77
+0.40
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1078
+0.0273
14.05
1.0805
25.05
17.05
03.05

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза. Такой сценарий в своем прогнозе посчитали возможным эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Всего аналитики выделили три вероятных сценария роста безработицы в стране. Если эпидемия прекратится достаточно быстро, а кризис ограничится одной волной, то безработица вырастет до шести-семи процентов. Больше всего пострадают сфера услуг и непродовольственная торговля. Доходы граждан при этом снизятся на два-три процента.
Если ограничительные меры затянутся и будут повторные кризисные волны, то доля безработных граждан может достигнуть восьми-десяти процентов. В этом случае кризис может ударить также по производству и строительству, а доходы в стране упадут на четыре-шесть процентов.
В самом тяжелом сценарии безработица может вырасти до 12-15 процентов. Это возможно в случае затяжного кризиса всей экономики — в том числе в добыче, металлургии и банках — а также жесткого карантина во всех российских регионах. Доходы в этом случае могут упасть до 9-12 процентов.
Последние новости
Донбасс включили в план децентрализации Украины Донбасс включили в план децентрализации Украины Обнародована карта для прогулок в Москве Обнародована карта для прогулок в Москве В США пожелали возрождения армии в Японии В США пожелали возрождения армии в Японии
Комментарии 2
Экономика , Видео , Другое , Григорий Березкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
На рынке недвижимости грядет революция
На рынке недвижимости грядет революция
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
Как умирает легендарный «Антонов»
Как умирает легендарный «Антонов»
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение