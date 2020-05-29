Экономика России упала на 12% 

ВВП России по итогам апреля снизился на 12% в годовом выражении. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года».

«ВВП в апреле 2020 года <…> снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении», — говорится в документе.

В ведомстве объяснили, что на такой результат повлияли введение режима нерабочих дней с 30 марта в связи с распространением коронавируса, а также негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантин в странах-партнерах. Все это обусловило снижение экономической активности и в базовых отраслях, и в секторе услуг.

Во вторник, как напоминает RT, стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Эксперты ожидают снижения экономики на 5%, вместо 3,3%.