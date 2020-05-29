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Трубоукладчик для «Северного потока — 2» вернулся в немецкий порт 

News.ru 1 час назад
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Фото: globallookpress.com
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в логистический центр «Северного потока — 2» в немецком порту Мукран, после того, как покинуло его днём ранее.
Согласно данным Marine Traffic за 28 мая, в порт также зашла трубоукладочная баржа «Фортуна», принадлежащая компании МРТС. Считается, что «Фортуна» теоретически тоже может быть задействована в строительстве оставшийся части «Северного потока — 2», пишут «Известия».
«Академик Черский» прибыл в Мукран 8 мая, а в феврале вышел из Находки и направился в сторону Сингапура, неоднократно меняя заявленные точки маршрута в течение пути.
Как писал NEWS.ru ранее, по мнению экспертов, если корабли «Академик Черский» и «Фортуна» в ближайшее время приступят к работе, то газопровод может быть закончен уже осенью. Согласно данным компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода уже находятся в терминале.
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Экономика , газета "Известия"
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