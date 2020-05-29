Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в логистический центр «Северного потока — 2» в немецком порту Мукран, после того, как покинуло его днём ранее.

Согласно данным Marine Traffic за 28 мая, в порт также зашла трубоукладочная баржа «Фортуна», принадлежащая компании МРТС. Считается, что «Фортуна» теоретически тоже может быть задействована в строительстве оставшийся части «Северного потока — 2», пишут «Известия».

«Академик Черский» прибыл в Мукран 8 мая, а в феврале вышел из Находки и направился в сторону Сингапура, неоднократно меняя заявленные точки маршрута в течение пути.

Как писал NEWS.ru ранее, по мнению экспертов, если корабли «Академик Черский» и «Фортуна» в ближайшее время приступят к работе, то газопровод может быть закончен уже осенью. Согласно данным компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода уже находятся в терминале.