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АСИ и Титов попросили об амнистии предпринимателей к 75-летию Победы 

ТАСС и ещё 1 23 минуты назад
Российский бизнес попросил об амнистии предпринимателей
Фото: РИА Новости
Агентство стратегических инициатив (АСИ), бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений просят у российских властей об амнистии обвиняемых по экономическим преступлениям. Об этом сообщила в пятницу гендиректор АСИ Светлана Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению инвестиционного климата в России.
"Мы соответствующее письмо подписали вместе с деловыми объединениями и бизнес-омбудсменом: мы просим сегодня к 75-летию Победы провести амнистию предпринимателей, которые сегодня находятся в закрытых учреждениях в связи с обвинениями по экономическим преступлениям", — сказала она.
Чупшева выразила мнение, что "предприниматели не должны содержаться в СИЗО или закрытых учреждениях, если они не совершили преступления против человека". "Предприниматели за экономические преступления должны нести другую форму наказания — домашний арест, общественные работы, участие в благотворительных программах", — считает она.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы.
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Комментарии 2
Экономика , Борис Титов , Агентство стратегических инициатив , ФСИН , ВЦИОМ
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