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В США прибыла «армада» с саудовской нефтью 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
На прошлой неделе поставки нефти из Саудовской Аравии в США возросли почти на один миллион баррелей в сутки до 1,6 миллиона, сообщает Financial Times со ссылкой на данные министерства энергетики.
Ситуация, как отмечает директор консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen), связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов из королевства.
Танкеры были отправлены в США еще в апреле, во время ценовой войны. Тогда уже прекратила действие предыдущая сделка в формате ОПЕК+ и еще на вступила в силу новая.
С мая Саудовская Аравия пошла на резкое снижение добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки, но для американского рынка последствия апрельской ситуации только начинают проявляться. Общий коммерческий импорт нефти в США за неделю, закончившуюся 22 мая, вырос на 40 процентов до 7,2 миллиона баррелей.
Рост поставок, в том числе из Саудовской Аравии, происходит на фоне беспрецедентных проблем американской сланцевой отрасли. Многие компании близки к банкротству, а количество действующих буровых установок бьет антирекорды. Специфика сланцевой нефтедобычи такова, что этот параметр прямо влияет на объемы добычи в ближайшие годы.
По данным ряда аналитиков, добыча нефти в США уже сократилась с 13 миллионов баррелей в сутки до 10 миллионов. Однако даже таких объемов недостаточно для повышения цен для приемлемого в сланцевой отрасли уровня — выше 50 долларов за баррель. Рост поставки нефти из-за рубежа привел к увеличению коммерческих запасов и, как следствие, к новому давлению на нефтяные котировки.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с хранилищами и более мелкими судами супертанкерам из Саудовской Аравии стало сложнее выгружать нефть в США. При этом в обычное время туда отправляли семь супертанкеров, а в апреле их вышло 18. В апреле суточные поставки нефти из Саудовской Аравии в США выросли в четыре раза по сравнению с февральским уровнем.
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Экономика , Видео , Financial Times
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