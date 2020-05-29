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Белоруссия открестилась от долга перед Россией 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Белоруссия открестилась от долга перед Россией
Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАСС
Белоруссия не имеет задолженности перед Россией за импортируемый природный газ. Об этом говорится в ответе белорусского Минэнерго на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о долге страны за газ в 165,6 млн долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом.
«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности», — говорится в ответе белорусского Минэнерго.
В ведомстве отметили, что урегулирование спора находится в компетенции хозяйствующих субъектов.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне.
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Экономика , Алексей Миллер , Александр Лукашенко , Газпром , Минэнерго
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