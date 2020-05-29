Белоруссия открестилась от долга перед Россией 

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Белоруссия не имеет задолженности перед Россией за импортируемый природный газ. Об этом говорится в ответе белорусского Минэнерго на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о долге страны за газ в 165,6 млн долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом.

«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами. В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности», — говорится в ответе белорусского Минэнерго.

В ведомстве отметили, что урегулирование спора находится в компетенции хозяйствующих субъектов.