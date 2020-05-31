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Новые детские пособия и отмена банковского роуминга. Как изменится жизнь россиян с 1 июня 

Ura.Ru 2 часа назад
В июне этого года в России в силу вступят законы, а также поправки к действующим законам, касающиеся банковского роуминга, отдыха в лагерях и взыскания долгов. Кроме того, с начала лета семьи смогут получить выплаты на детей.
Так, с 1 июня начнутся анонсированные президентом России Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми. В частности, для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в 5 тысяч рублей с апреля по июнь. Помимо этого, разовое пособие в 10 тысяч рублей положено на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Также, с 1 июня устанавливается выплата в 5,5 тысяч рублей для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет.
С 14 июня в России отменят банковский роуминг — так называют комиссию при переводе средств между счетами одного банка в разных регионах страны. Отмена роуминга стимулирует развитие безналичных платежей и обеспечит свободу перемещения денег.
1 июня заканчивается срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха. Все компании, которые не успели зарегистрироваться, исключат из соответствующего реестра. Если такие организации продолжат работать, их подвергнут штрафу в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.
С 1 июня вступают в силу поправки в законодательство, запрещающие судебным приставам при взыскании долгов использовать денежные средства социальных пособий, выплачиваемых должнику государством. Вместе с тем, служба судебных приставов получит доступ ко всем счетам должников и выпискам по движению средств.
Также с начала лета начинают действовать правила проектирования торговых и торгово-развлекательных центров. Помимо требований к размещению объектов, документ включает в себя правила по обеспечению пожарной безопасности.
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Экономика , Видео , Владимир Путин
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