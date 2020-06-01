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Россия опустилась с первого на пятое место среди поставщиков газа в Турцию 

Газета.Ru и ещё 3 52 минуты назад
Россия рухнула в рейтинге поставщиков газа в Турцию
Фото: ТАСС
Россия опустилась с первого на пятое место по поставкам газа в Турцию, свидетельствуют данные турецкого энергетического регулятора EPDK.
В марте текущего года доля России по поставкам газа на турецкий рынок составила 9,9% против 33% в марте прошлого года, следует из материалов регулятора.
При этом в текущем году доля трубопроводных поставок из Азербайджана на турецком рынке составляет 23,5%, доля поставок из Ирана — 14,2%. Кроме того, по поставкам сжиженного природного газа в Турцию Россию обошли Катар (20%) и Алжир (13,7%).
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