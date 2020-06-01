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Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики 

RT на русском и ещё 17 1 час назад
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества», — цитирует главу кабмина ТАСС.
По его словам, проект будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил общую стоимость всех мер поддержки национальной экономики в рамках антикризисных пакетов в 3,3 трлн рублей.
Российский лидер Владимир Путин призвал шаг за шагом открывать ключевые отрасли экономики.
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Экономика , Видео , Максим Решетников , Владимир Путин , Правительство РФ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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