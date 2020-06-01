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Глава Минфина Украины пояснил, почему МВФ отказал стране в трехлетней программе 

Украина.ру 1 час назад
На Украине объяснили отказ МВФ в трехлетней программе
Фото: mof.gov.ua
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что причинами отказа Международного валютного фонда (МВФ) в трехлетней программе являются экономический кризис и пандемия. Его слова 1 июня приводит «РБК-Украина».
По его словам, Украина выполнила все необходимые обязательства.
«Основной аргумент: МВФ говорит, что мы — в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF — трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была достаточно неожиданная история», — отметил он.
Марченко добавил, что Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за COVID-19 и причиной изменения программы МВФ является то, что сейчас программы не открывают никому.
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Экономика , Сергей Марченко , Международный валютный фонд , Минфин , РБК-Украина
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