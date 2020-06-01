На Украине объяснили отказ МВФ в трехлетней программе

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По его словам, Украина выполнила все необходимые обязательства.

«Основной аргумент: МВФ говорит, что мы — в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF — трехлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99% пути. Для нас это была достаточно неожиданная история», — отметил он.

Марченко добавил, что Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за COVID-19 и причиной изменения программы МВФ является то, что сейчас программы не открывают никому.