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Саудовская Аравия пошла на риск в ходе нефтяной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Саудовская Аравия пошла на риск в ходе нефтяной войны
Фото: Reuters
В апреле золотовалютные резервы Саудовской Аравии сократились на 21 миллиард долларов, что случилось уже после мартовского падения на 24 миллиарда, пишет Financial Times.
Такие данные центробанк королевства опубликовал в воскресенье. Однако еще в пятницу, 29 мая, министр финансов Мохаммед аль-Джадаан сообщил, что весной 40 миллиардов долларов переведены из резервов в Public Investment Fund (PIF) — государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
В материале отмечается, что использование резервов для инвестиций является более чем спорным решением. Вероятно, пойти на риск в ходе нефтяной войны Эр-Рияд заставили серьезные проблемы в экономике.
Падение доходов от продажи нефти Саудовская Аравия пробует компенсировать скупкой самых надежных компаний Европы и США, рассчитывая, что они вырастут после кризиса.
В прошлом королевство выбирало консервативные и надежные инструменты, например, государственные ценные бумаги США, но теперь резко сменило политику. Уже в первом квартале PIF потратил не менее восьми миллиардов долларов на доли в BP, Royal Dutch Shell, Total, Boeing, Citigroup, Disney и Facebook. Аналитик, мнение которого приводится в материале, отмечал, что государства редко готовы к таким играм с неопределенным результатом.
Власти королевства утверждают, что резервов достаточно, чтобы обеспечить стабильность национальной экономики, поэтому часть из них можно инвестировать с риском. Аль-Джадаан подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы стоит ожидать от фонда новых инвестиций с прицелом на перспективу.
Вместе с тем стремительный рост дефицита бюджета уже заставил Саудовскую Аравию пойти на трехкратное повышение налогов и отказ от выплат прожиточного минимума. На этом фоне нефтяные цены восстанавливаются не так быстро, в связи с чем Эр-Рияд настаивает на ужесточении условий сделки в формате ОПЕК+, чтобы продлить максимальное сокращение добычи и после июня.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Рынки , Boeing , Shell , Walt Disney , Total , Financial Times
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