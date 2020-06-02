В России нашли способ увеличить производство золота

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Российские власти хотят удвоить производство золота. Способствовать этому может отмена ввозного НДС в размере 20% на драгоценные металлы. Соответствующий законопроект готовят в Госдуме

Внести его на рассмотрение коллег авторы документа планируют уже в июне, сообщают «Известия».

Сейчас в стране перерабатывают около 300 тонн золота ежегодно. За счёт импорта необработанного металла из Средней Азии, Латинской Америки и Африки показатель может увеличиться как минимум вдвое.

Интерес к росту производства золота отчасти вызван повышенным спросом на него на фоне мирового экономического кризиса. Драгметалл традиционно считается защитным активом в случаях нестабильности на финансовых рынках.

Ранее NEWS.ru писал, что запасы золота в российских банках снижаются шесть месяцев подряд. Только за апрель они уменьшились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны