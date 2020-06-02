Европа решила потратиться на войну 

Евросоюз создаст «Европейский фонд мира» на 8 млрд евро для финансирования военных операций за рубежом. Об этом, как сообщает ТАСС , говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Сроки работы внебюджетного «Европейского фонда мира» будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза с 2021 по 2027 годы.

Фонд объединит Африканский фонд мира и Афинский механизм, которые направлены на дофинансирование миротворческих и тренировочных миссий ЕС в Африке и Средиземноморском регионе.

Согласно предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, фонд будет формироваться из взносов стран — членов Евросоюза, распределяемых пропорционально объемам их ВВП. Этими средствами будут частично оплачиваться участие отдельных членов ЕС в военных миссиях.

Как сообщал «Рамблер», в настоящее время Евросоюз участвует в сухопутных операциях в Мали, Сомали, Боснии и Герцеговине, а также проводит две морские миссии: в Сомали по борьбе с пиратством и в Ливии по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия.