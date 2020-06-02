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Евросоюз создаст фонд на €8 млрд для финансирования военных операций 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Власти Евросоюза намерены создать Европейский фонд мира — внебюджетный фонд объёмом до €8 млрд для финансирования военных операций, в первую очередь в Африке и в Средиземном море.
Как передаёт ТАСС, об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Сроки работы фонда будут синхронизированы со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза. Инициатива направлена на объединение аналогичных по целям, но менее масштабных финансовых инструментов, таких как Африканский фонд мира и Афинский механизм. Эти инструменты направлены на дофинансирование миротворческих и тренировочных миссий ЕС в Средиземноморском регионе и Африке.
Европейский фонд мира будет формироваться из взносов государств Евросоюза, распределяемых пропорционально их ВВП. В настоящее время ЕС проводит сухопутные миротворческие операции в Боснии и Герцеговине, Мали и Сомали. Также ЕС осуществляет морские миссии — по борьбе с пиратством у восточного побережья Африки и по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию в Средиземном море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совет ЕС продлил санкции против Сирии. Власти Евросоюза мотивировали свое решение тем, что Дамаск «продолжает репрессии против гражданского населения».
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Комментарии 39
Экономика , Видео , Жозеп Боррель , ЕС
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