Власти Евросоюза намерены создать Европейский фонд мира — внебюджетный фонд объёмом до €8 млрд для финансирования военных операций, в первую очередь в Африке и в Средиземном море.

Как передаёт ТАСС, об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Сроки работы фонда будут синхронизированы со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза. Инициатива направлена на объединение аналогичных по целям, но менее масштабных финансовых инструментов, таких как Африканский фонд мира и Афинский механизм. Эти инструменты направлены на дофинансирование миротворческих и тренировочных миссий ЕС в Средиземноморском регионе и Африке.

Европейский фонд мира будет формироваться из взносов государств Евросоюза, распределяемых пропорционально их ВВП. В настоящее время ЕС проводит сухопутные миротворческие операции в Боснии и Герцеговине, Мали и Сомали. Также ЕС осуществляет морские миссии — по борьбе с пиратством у восточного побережья Африки и по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию в Средиземном море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совет ЕС продлил санкции против Сирии. Власти Евросоюза мотивировали свое решение тем, что Дамаск «продолжает репрессии против гражданского населения».