Пушков оценил данные о росте цен на нефть 

«Неплохие новости — цена на нефть тихо подтягивается к "бюджетным" 42 долл.за баррель. Еще раз убеждаюсь, что катастрофические прогнозы, как правило, не сбываются», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

3 июня цена на нефть марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта текущего года, когда стало известно о развале соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 10:43 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,6% — до $40,22 за баррель.

6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+). Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года.

Новое соглашение было достигнуто 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года объем сокращения должен снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки.