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Президент отметил, что в настоящее время необходимо решить текущие острые проблемы, но также важно обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу.

«Проект плана действий… он подготовлен. Вчера получил его от правительства… Соответствующие материалы есть. Вот они на столе лежат. Предварительно я с ними ознакомился», — сказал Путин, обращаясь к Мишустину.

Президент добавил, что хотел бы лично обсудить с премьером все предложения.