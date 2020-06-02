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Путин заявил, что ознакомился с планом восстановления экономики России 

RT на русском и ещё 22 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что ознакомился с общенациональным планом восстановления экономики страны.
Президент отметил, что в настоящее время необходимо решить текущие острые проблемы, но также важно обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу.
«Проект плана действий… он подготовлен. Вчера получил его от правительства… Соответствующие материалы есть. Вот они на столе лежат. Предварительно я с ними ознакомился», — сказал Путин, обращаясь к Мишустину.
Президент добавил, что хотел бы лично обсудить с премьером все предложения.
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщало, что правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения.
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