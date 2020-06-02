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Мишустин: план по восстановлению экономики будет стоить 5 трлн рублей 

Прайм 52 минуты назад
Названа стоимость плана по восстановлению экономики РФ
Фото: РИА Новости
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"…Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень", — сказал Мишустин.
Он отметил, что стоимость плана по восстановлению экономики страны составляет порядка 5 трлн рублей.
По мнению главы правительства, к рискам, связанным с безработицей, власти должны относиться особенно внимательно
Мишустин сообщил президенту, что экономика страны к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня.

ПОДДЕРЖКА МСБ

Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, послабления в проверках и поддержку ИП.
В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во втором квартале — освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.
В части совершенствования налогового режима и снижения налоговой нагрузки для МСП снизят страховые взносы с 30% до 15%, установят переходный налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на применение УСН, а также в 2021 году откажутся от индексации страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере. Кроме того, будет введен коллективный, или семейный, патент.
"Посредством изменения регуляторных условий разрешительной и контрольно‐надзорной деятельности планируется значительно снизить административную нагрузку на бизнес за счет актуализации проверяемых обязательных требований, ограничения количества проверок, а также упрощения процедур контрольно‐надзорных мероприятий и процедур получения разрешений, в том числе лицензий", — говорится в документе.
Так, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок и постепенно перейти на цифровой документооборот контролирующих органов и бизнеса.
Самозанятым, согласно документу, предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в 2020 году и вернут налоги, уплаченные в 2019 году.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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