Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что план по восстановлению российской экономики после пандемии COVID-19 предусматривает три этапа. Об этом сообщает «Газета.ru».
Выступая с докладом на совещании с президентом России, Мишустин пояснил, что план восстановления экономики должен быть реализован в течение двух лет и разбит на три этапа.
В ходе первого, который продлится до конца 2020 года, планируется стабилизировать ситуацию, пояснил премьер-министр.
На втором этапе, до второго квартала 2021 года, власти намерены завершить восстановление экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить сравнимый с докризисным рост доходов граждан. На третьем этапе реализации плана восстановления экономики, к концу 2021 года, планируется вывести Россию «на траекторию долгосрочного устойчивого экономического роста».
«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. При этом глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что резкий рост числа безработных в России — это возможный, но далеко не единственный вариант развития событий.