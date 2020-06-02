Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что план по восстановлению российской экономики после пандемии COVID-19 предусматривает три этапа. Об этом сообщает «Газета.ru».

Выступая с докладом на совещании с президентом России, Мишустин пояснил, что план восстановления экономики должен быть реализован в течение двух лет и разбит на три этапа.

В ходе первого, который продлится до конца 2020 года, планируется стабилизировать ситуацию, пояснил премьер-министр.