Минтруд назвал число безработных в России

С марта почти 450 тысяч человек получают пособие по безработице, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом в среду сообщает ТАСС.
Глава Минтруда на заседании общественного совета при министерстве указал также, что безработными признаны 2,2 миллиона россиян, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться за три месяца.
«Парламентская газета» сообщала, что единороссы подготовили и направили в правительство свои предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, в том числе по увеличению периода выплаты пособия по безработице с 3 до 6 месяцев. Кроме того, «Единая Россия» предлагает выплачивать пособие самозанятым и индивидуальным предпринимателям, оставшимся без заработка.