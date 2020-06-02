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«Дачную амнистию» собрались продлить 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
В общенациональный план действий по восстановлению экономики России заложили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, следует из проекта документа.
Пункт о продлении «дачной амнистии» включен в раздел по совершенствованию государственной регистрации прав и предоставлении госуслуг — в том числе в электронной форме. До этого продление «дачной амнистии» предполагалось до 1 марта 2021 года, передает РИА «Новости».
«Дачная амнистия» позволяет по упрощенной схеме оформлять в собственность участки и дома, расположенные на них.
Напомним, президент Владимир Путин сообщал, что ознакомился с проектом плана по восстановлению экономики. Он одобрил документ.
Согласно плану, как сообщили СМИ, предполагается возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года.
Премьер Михаил Мишустин сообщал, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.
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Комментарии 6
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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