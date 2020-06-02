Власти порадовали российских дачников 

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Общенациональный план восстановления экономики предполагает продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года, сообщает РИА «Новости».

Пункт о продлении «дачной амнистии» включен в раздел, направленный на совершенствование государственной регистрация прав и предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме.

Согласно существующему законодательству, «дачная амнистия» должна закончиться 1 марта 2021 года.

Как сообщал «Рамблер», упрощенная процедура регистрации прав на дачное имущество действует с 2006 года.