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Китай пошел на попятную в торговой войне с США 

Lenta.ru 40 минут назад
Китай пошел на попятную в торговой войне с США
Фото: Reuters
Китайские государственные компании закупили три партии соевых бобов у США, хотя ранее власти КНР ввели запрет на приобретение американских сельскохозяйственных продуктов. Решение могло привести к новому витку торговой войны, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, компании купили не менее 180 тысяч тонн соевых бобов с поставкой в октябре или ноябре. Американские трейдеры заявили, что такие небольшие закупки не смогут покрыть потребности Китая в соевых бобах. Обычно китайские государственные компании закупают от миллиона тонн и более за раз.
По словам одного из американских экспортеров, торгующих с Китаем, не понятно, почему Пекин пошел на попятную и продолжил закупки продукции в США.
«Возможно, они просто хотели сбить цену на соевые бобы. Или у них есть какой-то другой мотив», — заявил он.
1 июня стало известно, что власти КНР потребовали от местных компаний приостановить закупки некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как соевые бобы и свинина, у США. Причиной послужили угрозы американской стороны ввести санкции в отношении КНР после принятия резолюции о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге.
Торговая война между странами началась еще в 2017 году с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и поставляемых в США. В 2020 году страны договорились о взаимном смягчении мер, Пекин обязался покупать больше американских товаров. Однако в мае министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая, что поставило торговую сделку под угрозу. Это произошло, после того как американский президент Дональд Трамп обвинил Пекин в недостоверной информации о вспышке коронавируса.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Reuters
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