Китай пошел на попятную в торговой войне с США 

Китайские государственные компании закупили три партии соевых бобов у США, хотя ранее власти КНР ввели запрет на приобретение американских сельскохозяйственных продуктов. Решение могло привести к новому витку торговой войны, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, компании купили не менее 180 тысяч тонн соевых бобов с поставкой в октябре или ноябре. Американские трейдеры заявили, что такие небольшие закупки не смогут покрыть потребности Китая в соевых бобах. Обычно китайские государственные компании закупают от миллиона тонн и более за раз.

По словам одного из американских экспортеров, торгующих с Китаем, не понятно, почему Пекин пошел на попятную и продолжил закупки продукции в США.

«Возможно, они просто хотели сбить цену на соевые бобы. Или у них есть какой-то другой мотив», — заявил он.

1 июня стало известно, что власти КНР потребовали от местных компаний приостановить закупки некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как соевые бобы и свинина, у США. Причиной послужили угрозы американской стороны ввести санкции в отношении КНР после принятия резолюции о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге.