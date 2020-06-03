США начали расследование против России и Китая 

Министерство торговли США объявило о начале расследования импорта ванадия. Поводом для таких действий стало подозрение в занижении цен со стороны иностранных поставщиков, что негативно влияет на местное производство и несет угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом в министерстве отреагировали на жалобу американских производителей AMG Vanadium LLC и U. S. Vanadium LLC, поданную в ноябре прошлого года.

Те утверждали, что проблемы возникли не только из-за демпинга, но и из-за ограничений на экспортных рынках, связанных с налоговыми режимами. Отдельным пунктом шли обвинения против России и Китая в том, что их промышленная политика оказывает негативное воздействие на рынок.

Глава ведомства Уилбур Росс подчеркнул, что ванадий используется в оборонной и аэрокосмической промышленности США, а также при строительстве ключевых объектов инфраструктуры. Поэтому его производство внутри страны имеет стратегическое значение.

США импортируют 94 процента используемого ванадия. Главными поставщиками являются Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. Также пентоксид ванадия ввозили в страну ЮАР, Бразилия и Китай, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Геологической службы США. Что касается России, то в 2015-2018 годах она экспортировала в США в среднем 333 тонны феррованадия в год.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России не зафиксировала поставки ванадия напрямую в США, но те могли проходить через такие страны, как Белоруссия, Украина, Казахстан, Китай, Индия, Нидерланды, Тайвань, ОАЭ. В общей сложности в прошлом году российские компании продали за рубеж 1,3 тонны феррованадия на сумму 31 миллион долларов.