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США начали расследование против России и Китая 

Lenta.ru 1 час назад
США начали расследование против России и Китая
Фото: ТАСС
Министерство торговли США объявило о начале расследования импорта ванадия. Поводом для таких действий стало подозрение в занижении цен со стороны иностранных поставщиков, что негативно влияет на местное производство и несет угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Таким образом в министерстве отреагировали на жалобу американских производителей AMG Vanadium LLC и U. S. Vanadium LLC, поданную в ноябре прошлого года.
Те утверждали, что проблемы возникли не только из-за демпинга, но и из-за ограничений на экспортных рынках, связанных с налоговыми режимами. Отдельным пунктом шли обвинения против России и Китая в том, что их промышленная политика оказывает негативное воздействие на рынок.
Глава ведомства Уилбур Росс подчеркнул, что ванадий используется в оборонной и аэрокосмической промышленности США, а также при строительстве ключевых объектов инфраструктуры. Поэтому его производство внутри страны имеет стратегическое значение.
США импортируют 94 процента используемого ванадия. Главными поставщиками являются Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. Также пентоксид ванадия ввозили в страну ЮАР, Бразилия и Китай, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Геологической службы США. Что касается России, то в 2015-2018 годах она экспортировала в США в среднем 333 тонны феррованадия в год.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России не зафиксировала поставки ванадия напрямую в США, но те могли проходить через такие страны, как Белоруссия, Украина, Казахстан, Китай, Индия, Нидерланды, Тайвань, ОАЭ. В общей сложности в прошлом году российские компании продали за рубеж 1,3 тонны феррованадия на сумму 31 миллион долларов.
Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении «Газпрома» за работы по завершению «Северного потока-2». На этом фоне российский трубоукладчик «Академик Черский», способный продолжить строительство, сменил владельца — от компании «Газпром флот», купившей судно в Южной Корее в 2015 году, он перешел к Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Газпром , Федеральная таможенная служба , РБК
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