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ЦБ дал прогноз о восстановлении экономики России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
ЦБ дал прогноз о восстановлении экономики России
Фото: ТАСС
Годовая динамика ВВП России во втором квартале 2020 года будет отрицательной, однако экономика может начать восстанавливаться в третьем квартале, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
«По оценкам Банка России, во втором квартале годовые темпы прироста ВВП станут отрицательными из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для восстановления экономической активности в третьем квартале», — цитирует материалы регулятора ТАСС. По прогнозам ЦБ, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 4-6%.
Ранее в докладе Минэкономразвития говорилось, что снижение ВВП России за четыре месяца 2020 года составило 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская экономика оказалась прочнее западной: последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии.
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Комментарии
Экономика , Минэкономразвития , Центральный банк России , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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