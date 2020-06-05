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США предрекли долгий период безработицы 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
США предрекли долгий период безработицы
Фото: Mike Blake / Reuters
Агентство Bloomberg предрекло США долгий период безработицы, несмотря на частичное открытие экономики и постепенное снятие ограничений.
Издание проанализировало данные государственных служб занятости о количестве поданных заявок на пособия по безработице. За последнюю неделю, закончившуюся 30 мая, их общее число выросло на 1,8 миллиона человек — по сравнению с 2,1 миллиона неделей ранее.
Несмотря на расхождения в правилах отчетности по уровням безработицы в разных штатах, нынешнее снижение числа заявок можно назвать позитивным сигналом, пишут авторы. Однако вместе с тем, оно свидетельствует о сохранении проблем вопреки первым признакам восстановления экономики.
Появление новых безработных в то время, как компании и индивидуальные предприниматели начали возобновлять деятельность, свидетельствует о том, что бизнес стал пересматривать свою политику и сокращать затраты. Нынешние увольнения касаются в большей степени высокопоставленных и высокооплачиваемых сотрудников, которых не коснулась первая волна вынужденных сокращений.
Авторы называют текущую картину неоднозначной: при наличии повода для оптимизма сохраняются опасения относительно того, что проблемы с занятостью населения растянутся надолго и будут актуальны даже после завершения пандемии.
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Комментарии 2
Экономика , Bloomberg
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