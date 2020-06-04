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МИД Кубы назвал «преступным» введение новых санкций США 

Российская Газета и ещё 3 32 минуты назад
Куба отреагировала на новые санкций США
Фото: AFP/YAMIL LAGE
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter резко осудил введенные ранее санкции США против семи организаций с Острова Свободы.
Решение США о расширении списка ограничительных мер против Кубы в условиях пандемии коронавируса является преступным. Об этом заявил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.
Он подчеркнул, что Куба категорически отвергает объявленные госсекретарем США Майком Помпео санкции против семи компаний. Данный шаг ухудшит жизнь кубинских семей.
"Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19", — цитирует ТАСС заявление главы МИД.
Ранее Помпео объявил о расширении санкций Вашингтона против Кубы. В список попали финансовое учреждение, три отеля, два дайвинг-центра и один аквапарк, которые якобы связаны с кубинскими военными.
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Экономика , Бруно Родригес , МИД , ИТАР-ТАСС
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