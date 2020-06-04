Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.60
$
69.00
76.90
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
39.38
–1.18 Золото
1701.16
+0.07 РТС
1301.88
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1221
+0.0242
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Инвестиции и инновации: в Совфеде объяснили суть антикризисного плана правительства 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Антикризисный план правительства рассчитали на три года
Фото: pixabay
Антикризисный план правительства рассчитан на три года и предусматривает выделение пяти триллионов рублей на его финансирование.
Российской экономике необходимы долгосрочные и стратегические изменения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство готово потратить на необходимые реформы пять триллионов рублей. При этом главная цель разрабатываемой программы — повышение благосостояния россиян и рост инвестиций.
Антикризисный план кабмина предусматривает около 500 направлений и рассчитан на три года. В студии программы «Между тем» на телеканале «Звезда» суть готовящихся изменений объяснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Цифра небольшая, пять триллионов на три года, то есть 1,8 триллиона рублей в год. При 17-триллионном бюджете это в лучшем случае 10%. Но дело в том, что весь бюджет, за исключением некоторых отраслей, и так работает на развитие экономики», — отметил Калашников.
Со слов зампреда Комитета Совфеда по экономике, в антикризисном плане особо выделены девять стратегических направлений. Это, прежде всего, сохранение и повышение доходов населения, что по мнению Калашникова, является единственным стимулом развития экономики.
«Это выгодно отличает программу от предшествующих документов. Повысить уровень жизни людей можно, если они начнут зарабатывать. Не просто раздать деньги и ждать роста экономики, а создать ее», — отметил гость в студии.
Под созданием новой экономики Сергей Калашников подразумевает четкие механизмы по оживлению промышленного производства. По его мнению, продукция российских заводов должна быть конкурентоспособной и пользоваться спросом, необходимо перевести промышленность на инновационные рельсы, что позволит платить сотрудникам большие зарплаты.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
ТК «Звезда»: последние новости
Путин одобрил план по восстановлению экономики России Путин одобрил план по восстановлению экономики России В России спрогнозировали возможный рост безработицы до 15% В России спрогнозировали возможный рост безработицы до 15% Путин озвучил стратегическую линию России на внутреннем рынке Путин озвучил стратегическую линию России на внутреннем рынке
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Россиянам могут списать все кредитные долги
Россиянам могут списать все кредитные долги
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
00:35
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
00:35
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
Компании
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение