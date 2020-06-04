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Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Украинские товары могут вернуться на российский рынок
Фото: ТАСС
Украинские экспортёры еще могут вернуть себе утерянные позиции на российском рынке, но далеко не во всех отраслях и при соблюдении определённых условий, заявил РИА Новости глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.
Объем взаимной торговли России и Украины с 2014 года уменьшился в три раза. Если до 2014 года на Украину приходилось 6,2% внешнеторгового оборота РФ и она шла за тройкой лидеров (Китай, Германия и Нидерланды), то в 2019 году Украина вышла из десятки, а ее доля снизилась до 2,7%.
"Несмотря на продолжающееся сокращение оборота, Россия и Украина остаются значимыми торговыми партнерами, сохраняющими потенциал для развития сотрудничества", — заявил Панкин. "Конечно, утерянные позиции украинских экспортеров высокотехнологичной продукции, например в авиа— и ракетостроении и других областях, в том числе связанных с военно-техническим сотрудничеством, вряд ли могут быть восстановлены, поскольку, среди прочих факторов, российские производства уже переключились на других, преимущественно российских, поставщиков", — отметил он.
Расширения торговли, по его словам, было бы полезно обеим странам, особенно в период восстановления после пандемии.
"Хотя, конечно, вес и экономическое значение рынка России для Украины существенно выше, чем украинского для России: на пике в Россию направлялось около четверти украинского экспорта, тогда как на Украину приходилось лишь 5% экспорта России", — признал он.
Рост взаимной торговли, по словам главы ЧБТР, возможен между предприятиями частного сектора в традиционных областях, включая железнодорожное, металлургическое машиностроение, котлы и оборудование.
"Основной принцип: контракты не должны зависеть от политических решений или снятия ограничений. В этом контексте перспективы возобновления и роста торговли, например, сельхозпродукцией представляются менее обнадеживающими", — уверен он.
"Украина — один из акционеров международного финансового института Черноморского банка торговли и развития, и мы финансируем украинские компании и проекты, некоторые из которых предполагают закупку российского оборудования", — рассказал Панкин.
Российский экспорт на Украину сейчас в основном представлен сырой нефтью, черными металлами, удобрениями, сельхозпродукцией. Украина также покупает в России железную и марганцевую руду, каменный уголь, золу. Украина экспортирует в Россию в основном черные металлы, продукты неорганической химии, котельное оборудование и машины. С 2014 года Россия прекратила ввоз украинских овощей и фруктов, рыбы и рыбных консервов, молока и молочной продукции.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Панкин , РИА Новости
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