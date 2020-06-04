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Главную экономику Европы захлестнула рекордная безработица 

Lenta.ru 1 час назад
Германию захлестнула рекордная безработица
Фото: Michael Dalder / Reuters
Безработица захлестнула Германию в мае, достигнув рекордного уровня за последние четыре года. Число безработных выросло на 238 тысяч и составило 2,8 миллиона, пишет Bloomberg со ссылкой на Федеральное агентство труда страны.
Безработица увеличилась с 5,8 до 6,3 процента по сравнению с апрелем. Это максимальный уровень с декабря 2015 года. Экономисты IAB прогнозируют, что без работы в течение года могут остаться три миллиона граждан. Более семи миллионов человек, по оценкам агентства, получают государственные субсидии, компенсирующие им сокращение рабочего времени. Около трети из них заняты в сфере услуг, которая сильно пострадала, так как рестораны, магазины и гостиницы были вынуждены закрыться.
Руководитель агентства труда Детлеф Шееле заявила, что рынок труда по-прежнему находится под большим давлением из-за пандемии коронавируса. По данным мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) индекс делового климата в главной экономики Европы вырос до 79,5 пункта в мае после 74,2 пункта (с учетом сезонных колебаний) в апреле. Однако большинство компаний по-прежнему ожидают ухудшение ситуации.
Для спасения экономики власти ФРГ планируют выделить дополнительную помощь объемом от 50 до 100 миллиардов евро. Ранее правительство направило 156 миллиардов евро на поддержку экономики, также было принято решение создать Фонд экономической стабильности в объеме 600 миллиардов евро. По прогнозам экспертов, падение ВВП по итогам 2020 года может составить 6,3 процента.
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Экономика , Компании , Bloomberg
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