Украину возмутили условия нового кредита МВФ

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Он сообщил, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.

"А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", — сказал Арахамия.

По его мнению, вероятность достижения компромисса украинских властей с фондом по новому кредиту мала.