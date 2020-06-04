Украину возмутили условия нового кредита МВФ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе неприемлемы для Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Он сообщил, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.
"А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", — сказал Арахамия.
По его мнению, вероятность достижения компромисса украинских властей с фондом по новому кредиту мала.