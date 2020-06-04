Названы потери регионов РФ от списания налогов

Субъекты России недосчитаются 40,5 млрд рублей за II квартал из-за прощения налогов бизнесу в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, пишут «Известия». Такие расчеты сделали аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Потери всех регионов за II квартал составят 40,5 млрд рублей. По итогам всего года из-за общего ухудшения экономической ситуации баланс субъектов может уйти в минус на полтриллиона рублей, подсчитали аналитики.

Списание налогов особенно сильно ударит по Волгоградской области — в апреле–июне ее бюджет недосчитается почти 6% доходов. На втором месте оказался Севастополь: регион потеряет 4,45% поступлений. На 2,65% обеднеет бюджет Астраханской области, на 2,23% — Республики Крым. Меньше всего потери ощутят Краснодарский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — их доходы сократятся на 0,05, 0,12 и 0,16%, говорится в исследовании. В денежном выражении больше всего налогов недополучит Москва — столица лишится 8,5 млрд рублей, или 1,24% доходов. Московская область потеряет 2,7 млрд рублей (1,45%). Недополученные доходы Санкт-Петербурга достигнут 2,6 млрд рублей.

Минфине заявили, что федеральный центр выделяет дополнительные средства для оказания поддержки регионам: 200 млрд на сбалансированность бюджетов субъектов и 68 млрд на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

По словам экспертов, в краткосрочной перспективе списание долгов предпринимателям вызовет дефицит региональных бюджетов, хотя стратегически это решение верное. Общая сумма «прощенных» налогов составит несколько десятков миллиардов рублей. Налоговые отчисления от секторов, наиболее пострадавших от ограничительных мер, сравнительно небольшие. Гораздо более серьезным испытанием для бюджетов субъектов России станет сокращение поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ, которые по итогам 2019 года составили 7,3 трлн рублей, или 54% доходной базы, полагают эксперты. Сокращение этих доходных статей даже на 10–15% способно пробить брешь в региональных бюджетах в размере до 1 трлн рублей, предупредили они.