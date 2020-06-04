Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.70
$
69.20
77.01
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
39.38
–1.18 Золото
1699.70
–0.08 РТС
1301.88
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1220
+0.0241
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Аналитики назвали потери регионов от списания налогов 

Банки.ру и ещё 1 1 час назад
Названы потери регионов РФ от списания налогов
Фото: РИА Новости
Субъекты России недосчитаются 40,5 млрд рублей за II квартал из-за прощения налогов бизнесу в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, пишут «Известия». Такие расчеты сделали аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Потери всех регионов за II квартал составят 40,5 млрд рублей. По итогам всего года из-за общего ухудшения экономической ситуации баланс субъектов может уйти в минус на полтриллиона рублей, подсчитали аналитики.
Списание налогов особенно сильно ударит по Волгоградской области — в апреле–июне ее бюджет недосчитается почти 6% доходов. На втором месте оказался Севастополь: регион потеряет 4,45% поступлений. На 2,65% обеднеет бюджет Астраханской области, на 2,23% — Республики Крым. Меньше всего потери ощутят Краснодарский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — их доходы сократятся на 0,05, 0,12 и 0,16%, говорится в исследовании. В денежном выражении больше всего налогов недополучит Москва — столица лишится 8,5 млрд рублей, или 1,24% доходов. Московская область потеряет 2,7 млрд рублей (1,45%). Недополученные доходы Санкт-Петербурга достигнут 2,6 млрд рублей.
В Минфине заявили, что федеральный центр выделяет дополнительные средства для оказания поддержки регионам: 200 млрд на сбалансированность бюджетов субъектов и 68 млрд на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.
По словам экспертов, в краткосрочной перспективе списание долгов предпринимателям вызовет дефицит региональных бюджетов, хотя стратегически это решение верное. Общая сумма «прощенных» налогов составит несколько десятков миллиардов рублей. Налоговые отчисления от секторов, наиболее пострадавших от ограничительных мер, сравнительно небольшие. Гораздо более серьезным испытанием для бюджетов субъектов России станет сокращение поступлений по налогу на прибыль и НДФЛ, которые по итогам 2019 года составили 7,3 трлн рублей, или 54% доходной базы, полагают эксперты. Сокращение этих доходных статей даже на 10–15% способно пробить брешь в региональных бюджетах в размере до 1 трлн рублей, предупредили они.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Банки.ру: последние новости
Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Живулина Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Живулина 29 мая. Главное за минуту 29 мая. Главное за минуту Объемы производства золота в России хотят нарастить вдвое Объемы производства золота в России хотят нарастить вдвое
Комментарии
Экономика , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Полонский собрался создать в Москве «сити-оазис»
Полонский собрался создать в Москве «сити-оазис»
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
00:35
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
00:35
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
Компании
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение