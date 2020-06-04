Пандемию коронавируса сравнили с войной 

«Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями», — пояснил он.

В общем бизнесмены пришли к заключению, что выход из кризиса напрямую зависит от действий властей. Мау считает, что одну из ключевых ролей должна сыграть новая модель здравоохранения.

По мнению гендиректора и владельца AEON Corporation Романа Троценко , на восстановление до докризисных уровней российской экономике потребуется несколько лет. Он не исключает, что страна может столкнуться с новой волной эпидемии, а общее влияние пандемии будет сказываться еще 30-40 месяцев.

В России уже принят план по восстановлению экономики, которая оказалась под двойным ударом: от коронавируса и обрушения цен на нефть. На это потребуется пять триллионов рублей. Предполагается, что меры по спасению будут реализованы в три этапа и ориентировочно к четвертому кварталу 2021 года экономика уже должна будет пойти в рост.