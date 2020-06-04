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Пандемию коронавируса сравнили с войной 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Пандемию коронавируса сравнили с войной
Фото: ТАСС
Пандемию коронавируса можно сравнить с войной. Такое мнение на конференции «Сценарии выхода из COVID-кризиса» высказал ректор РАНХиГС Владимир Мау. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями», — пояснил он.
В общем бизнесмены пришли к заключению, что выход из кризиса напрямую зависит от действий властей. Мау считает, что одну из ключевых ролей должна сыграть новая модель здравоохранения.
По мнению гендиректора и владельца AEON Corporation Романа Троценко, на восстановление до докризисных уровней российской экономике потребуется несколько лет. Он не исключает, что страна может столкнуться с новой волной эпидемии, а общее влияние пандемии будет сказываться еще 30-40 месяцев.
В России уже принят план по восстановлению экономики, которая оказалась под двойным ударом: от коронавируса и обрушения цен на нефть. На это потребуется пять триллионов рублей. Предполагается, что меры по спасению будут реализованы в три этапа и ориентировочно к четвертому кварталу 2021 года экономика уже должна будет пойти в рост.
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Экономика , Григорий Березкин , Владимир Мау , Роман Троценко , РАНХиГС
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