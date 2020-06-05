Додон оценил ситуацию с кредитным соглашением с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что вопрос заключения нового кредитного соглашения с Россией может быть решен уже до конца июня, главное — добиться принципиального согласия от российской стороны.

"Я очень надеюсь, что мы возобновим переговоры о российском кредите, точка может быть поставлена во время моего визита в Москву. Если мы получим принципиальное решение России, то за неделю можно будет это соглашение подписать, провести через правительство и выставить на голосование в парламенте. В течение пары недель, то есть до конца июня будет понятно", — заявил Додон в эфире видеообращения, размещенного на его странице в Facebook.

По словам президента, некоторые представители оппозиции, которые в прошлый раз выступали против российского кредита, сейчас сами готовы его поддержать.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти возобновили переговоры с властями России о финансовой поддержке.