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Додон оценил ситуацию с новым кредитным соглашением с Россией 

РИА Новости и ещё 3 36 минут назад
Додон оценил ситуацию с кредитным соглашением с РФ
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что вопрос заключения нового кредитного соглашения с Россией может быть решен уже до конца июня, главное — добиться принципиального согласия от российской стороны.
"Я очень надеюсь, что мы возобновим переговоры о российском кредите, точка может быть поставлена во время моего визита в Москву. Если мы получим принципиальное решение России, то за неделю можно будет это соглашение подписать, провести через правительство и выставить на голосование в парламенте. В течение пары недель, то есть до конца июня будет понятно", — заявил Додон в эфире видеообращения, размещенного на его странице в Facebook.
По словам президента, некоторые представители оппозиции, которые в прошлый раз выступали против российского кредита, сейчас сами готовы его поддержать.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти возобновили переговоры с властями России о финансовой поддержке.
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Комментарии
Экономика , Игорь Додон
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