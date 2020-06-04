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Лукашенко требует от нового совмина снизить зависимость от РФ за счет новых рынков сбыта 

Прайм и ещё 7 1 час назад
Лукашенко потребовал снизить зависимость от России
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа.
Как передает госагентство Белта, такое заявление прозвучало на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко. Лукашенко, в частности, указал, что экономический рост страны должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса.
"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", — заявил президент.
Он обратил внимание, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны "серьезные подвижки".
Лукашенко отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо.
"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство (старый состав, который возглавлял Сергей Румас — ред.) не решило этот вопрос", — сказал Лукашенко.
Он назвал совмин "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". По мнению Лукашенко, чиновникам необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему госорганов обеспечивать выполнение главной цели — "достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых". Никто не должен остаться в стороне от этой работы, каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе, добавил президент.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Роман Головченко , Сергей Румас , Александр Лукашенко
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