Лукашенко потребовал снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа.

Как передает госагентство Белта, такое заявление прозвучало на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко . Лукашенко, в частности, указал, что экономический рост страны должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса.

"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", — заявил президент.

Он обратил внимание, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны "серьезные подвижки".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо.

"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство (старый состав, который возглавлял Сергей Румас — ред.) не решило этот вопрос", — сказал Лукашенко.

Он назвал совмин "экономическим штабом и центром выработки важнейших решений". По мнению Лукашенко, чиновникам необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему госорганов обеспечивать выполнение главной цели — "достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых". Никто не должен остаться в стороне от этой работы, каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе, добавил президент.