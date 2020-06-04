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Россия потеряла полтора миллиарда долларов 

Вероника Полынина и ещё 5 1 час назад
Россия потеряла полтора миллиарда долларов
Фото: depositphotos.com
Международные резервы России за неделю с 22 по 29 мая уменьшились на на 1,4 млрд долларов (0,2%) и составили 563,9 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
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В ЦБ РФ объяснили снижение международных резервов «отрицательной переоценкой и продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».
Как сообщал «Рамблер», международные резервы представляют собой активы, находящиеся в свободном распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и контролируемые ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях. Они состоят из валюты, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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Экономика , Международный валютный фонд , Центральный банк России
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