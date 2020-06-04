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Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии на ТЭЦ в Норильске 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Потанин потерял за день $1,6 миллиарда
Фото: РИА Новости
Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за день сократилось на 1,6 миллиарда долларов после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
По состоянию на 17.06 мск состояние Потанина оценивалось в 24,9 миллиарда долларов. С потерями в 1,6 миллиарда долларов Потанин вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире. При этом бизнесмен остался богатейшим миллиардером России по версии Forbes.
Акции "Норникеля" на Мосбирже в четверг падали более чем на 9%. Структурам ХК "Интеррос" Потанина принадлежит 34,6% акций "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" называл основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, т.к. в МЧС заявили, что информация о ЧП поступила в ведомство поздно.
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Комментарии 23
Экономика , Компании , Владимир Потанин , Владимир Путин , МЧС , Московская биржа , Норникель , Forbes
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