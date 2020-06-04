Потанин потерял за день $1,6 миллиарда

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за день сократилось на 1,6 миллиарда долларов после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

По состоянию на 17.06 мск состояние Потанина оценивалось в 24,9 миллиарда долларов. С потерями в 1,6 миллиарда долларов Потанин вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире. При этом бизнесмен остался богатейшим миллиардером России по версии Forbes.

Акции "Норникеля" на Мосбирже в четверг падали более чем на 9%. Структурам ХК "Интеррос" Потанина принадлежит 34,6% акций "Норникеля".

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" называл основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.