Самый богатый человек России потерял за день $1,6 млрд

Самый богатый человек России, владелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,5 млрд долларов за день после разлива дизельного топлива на принадлежащей компанииТЭЦ-3 в Норильске. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.

Состояние Потанина оценивается в 25 млрд долларов. За день оно сократилось на 5,5%, или на 1,5 млрд долларов. При этом бизнесмен сохраняет лидерство в списке Forbes cреди россиян. Его ближайший преследователь, председатель правления компании «Новатэка» и крупнейший акционер нефтегазового холдинга «Сибур» Леонид Михельсон , владеет 23 млрд долларов.

Как сообщал «Рамблер», авария произошла 29 мая. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.