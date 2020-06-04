Самый богатый человек России потерял за день $1,6 млрд

Самый богатый человек России, владелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял 1,5 млрд долларов за день после разлива дизельного топлива на принадлежащей компанииТЭЦ-3 в Норильске. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.
Состояние Потанина оценивается в 25 млрд долларов. За день оно сократилось на 5,5%, или на 1,5 млрд долларов. При этом бизнесмен сохраняет лидерство в списке Forbes cреди россиян. Его ближайший преследователь, председатель правления компании «Новатэка» и крупнейший акционер нефтегазового холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, владеет 23 млрд долларов.
Как сообщал «Рамблер», авария произошла 29 мая. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.