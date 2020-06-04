Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.20
78.10
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
39.23
–0.41 Золото
1716.10
–0.04 РТС
1261.42
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1324
+0.0345
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Миллионы американцев остались без средств к существованию 

Lenta.ru 1 час назад
Миллионы американцев остались без средств к существованию
Фото: Nick Oxford / Reuters
Из-за ситуации с пандемией COVID-19 миллионы американцев остались почти без средств к существованию, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные экспертов.
Отмечается, что у трети американских семей есть не более 500 долларов или вообще отсутствуют дополнительные средства на срочный ремонт жилья, если внезапно возникнет такая необходимость. Согласно онлайн-опросу The Harris Poll, чуть более половины домохозяйств (53 процента) столкнулись с внеплановым ремонтом за прошедший год.
Кроме того, растет беспокойство в связи с тем, что счета постоянно накапливаются, а доходов, чтобы их закрыть, не хватает. Многие опасаются, что не смогут платить за аренду жилья, обслуживать ипотеку или умрут от голода, если экономическая активность в стране не восстановится. Согласно отчету исследовательского центра SimplyWise, около 38 процентам граждан приходится продавать имущество или влезать в долги, чтобы выжить.
Почти у четверти населения США нет сбережений на случай финансовых трудностей, 16 процентам пришлось взять больше займов, и почти треть семей рассказали о снижении доходов. По словам одного из аналитиков, пандемия взвалила на плечи миллионов американцев тяжелое финансовое бремя. Последствия этого — рост безработицы, сокращение доходов семей, увеличение долговой нагрузки и сокращение сбережений.
Ранее в июне стало известно, что США может потребоваться десять лет на реанимацию экономики после нынешнего кризиса. Согласно подсчетам, в 2020-2030 годах совокупный объем ВВП страны в реальном выражении будет на 3 процента (или на 7,9 триллиона долларов) ниже, чем ожидалось в январе текущего года. Также сообщалось, что из-за беспрецедентного роста безработицы миллионы американцев не получили обещанных пособий.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Последние новости
Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию В деле об убийстве афроамериканца полицейским обнаружили странные совпадения В деле об убийстве афроамериканца полицейским обнаружили странные совпадения
Комментарии 65
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Китай решил загнать США в ловушку
Китай решил загнать США в ловушку
США испытывают беспрецедентные проблемы с госдолгом
США испытывают беспрецедентные проблемы с госдолгом
Китай поставил доллар под угрозу
Китай поставил доллар под угрозу
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение