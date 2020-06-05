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Китай готовит «финансовое оружие» на замену доллару 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Китай поставил доллар под угрозу
Фото: Reuters
Эксперты Центрального банка КНР собираются скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства, сообщает РИА Новости. Западные аналитики опасаются, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.
Эксперты агентства Bloomberg поясняют, что обычно электронные деньги — это кредиты и дебеты на банковских счетах. Особенность «цифрового юаня» заключается в том, что его ценность будет подкреплена государством.
«Он («цифровой юань») просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке», — говорится в статье.
Аналитики подчеркивают, что преимуществами новой цифровой валюты являются простота в использовании и скорость обращения в экономике. При этом тотальный государственный контроль позволит «цифровому юаню» не зависеть от банковского сектора: накопления не смогут своровать работники банка, вывести их или раздать на кредиты. У государства в этом случае возникнет возможность отслеживать платежи чуть ли не в режиме реального времени, а также появится инструмент для тонкой настройки экономики.
«А самое главное, нет никаких технических ограничений, которые бы мешали вынести эту систему за пределы Китая», — отметил автор статьи.
Ученые Гарвардской школы управления имени Джона Кеннеди подчеркивают, что «цифровой юань» может позволить Ирану и другим странам легче избегать санкций со стороны США, поскольку у них появится возможность переводить деньги в обход платежных систем на основе доллара. Не исключено, что впоследствии их примеру могут последовать и другие государства.
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Экономика , Рынки , РИА Новости , Bloomberg
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