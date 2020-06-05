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Белоруссия направила «Газпрому» предложение обсудить условия поставок газа в 2020 году 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Министерство энергетики Белоруссии направило в адрес главы "Газпрома" Алексея Миллера письмо с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. Об этом в пятницу сообщили белорусском ведомстве.
"Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией "Газпром". В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Минэнерго рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере.
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Комментарии 21
Экономика , Видео , Компании , Алексей Миллер , Газпром , Минэнерго
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