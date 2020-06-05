Министерство энергетики Белоруссии направило в адрес главы "Газпрома" Алексея Миллера письмо с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. Об этом в пятницу сообщили белорусском ведомстве.

"Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией "Газпром". В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Минэнерго рассчитывает на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам сотрудничества в газовой сфере.