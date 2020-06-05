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Минск обратился к главе «Газпрома» с письмом 

Мария Иванова и ещё 7 5 минут назад
В начале июня белорусское Министерство энергетики направило главе «Газпрома» Алексею Миллеру письмо с предложением обсудить условия поставок газа и цены. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.
В министерстве подчеркнули, что белорусская сторона продолжает взаимодействие по вопросам поставок газа с Россией. В письме были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки. Также оно содержало предложения по условиям поставок в 2020 году и методике ценообразования с 1 января 2021-го.
Также в письме были упомянуты разногласия по определению стоимости газа «с учетом его калорийности» между ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
В министерстве заявили, что разногласия будут решены, когда ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» предоставит в ГПО «Белтопгаз» методику определения «фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности».
Как писал «Рамблер», в 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому.
Цена на газ для Белоруссии в 2019-м составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне, но в Белоруссии просили о «корректировке» цен.
В конце мая Миллер заявил, что задолженность Белоруссии за газ составляет 165,6 миллиона долларов. По его словам, «Газпром» будет готов к переговорам о поставках в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом.
Комментарии 21
Экономика , Видео , Компании , Алексей Миллер , Александр Лукашенко , Газпром , Минэнерго
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