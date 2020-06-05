В Белоруссии уточнили сроки поставки нефти из США

Танкер с первой партией американской нефти для Белоруссии в объеме 80 тыс. тонн прибудет в порт Клайпеды (Литва) вечером 5 июня, сообщила пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

«Танкер с американской нефтью уже на подходе. Прибытие в Клайпеду ожидается сегодня вечером», — приводит комментарий пресс-службы агентство «БелтА».

Танкер вышел из порта Бомонт (штат Техас) 16 мая. Из Клайпедского порта нефть будет транспортироваться на Новополоцкий НПЗ («Нафтан») по железной дороге, транспортировка займет около полутора недель.

Как сообщалось ранее, 15 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Белоруссия договорилась о начале поставок в республику нефти из США. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что поставщиком нефти выступит американская трейдинговая компания United Energy Trading при участии американской компании Getka и польской компании UNIMOT.

Пресс-служба «Белнефтехима» поясняла, что первый танкер с первой партией американской нефти для Белоруссии в объеме 80 тыс. тонн прибудет в порт Клайпеды (Литва) до 5 июня текущего года. В Белоруссию будет поставлена нефть сорта Bakken, она будет доставлена из порта Клайпеды по железной дороге и переработана на Новополоцком НПЗ.