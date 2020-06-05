Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
68.90
77.82
77.85
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
41.80
+0.99 Золото
1703.02
–0.16 РТС
1271.45
–0.65
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1334
+0.0384
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

В Раде потребовали прекратить латать «стену» с Россией 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Прекратите латать „стену“ с Россией!»
Фото: ТАСС
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует, чтобы власти Украины прекратили финансирование проекта "Стена" по возведению сооружений на границе с РФ, а средства направили на социальные нужды украинцев, сообщает пресс-служба политсилы в пятницу.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
"Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство "стены Яценюка"… "Оппозиционная платформа" требует от власти прекратить латать "стену Яценюка", немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Кроме того, оппозиционные политики требуют проведения аудита расходования государственных средств и расследования всех фактов коррупции, связанных с этим "восьмым чудом света".
"Мы призываем власть отказаться от политики стен и санкций в отношениях с Российской Федерацией. Поиск пути к преодолению конфликта, восстановление полноценного диалога и торгово-экономических отношений с Россией полностью отвечает интересам Украины. Стране нужны мир и развитие, а не коррупция на военных расходах", — подытожили в заявлении.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Последние новости
Умер актер Михаил Кокшенов Умер актер Михаил Кокшенов Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
Комментарии
Экономика , Арсений Яценюк , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Саудовской Аравии начала жать корона
Саудовской Аравии начала жать корона
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение